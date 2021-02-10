وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي

توفي رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، مدير جهاز الأمن العام الأسبق، المهندس عبد الهادي المجالي، اليوم الأربعاء، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكد مصدر مقرب من عائلة المجالي، إصابة المسؤول الأردني الكبير السابق بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بنحو 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه لم يتلق الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف المصدر أن شقيقي المجالي، رئيس الوزراء الأسبق، عبد السلام، وعبد الحي، كذلك أصيبا بالفيروس، مؤكدا أن حالتهما العامة جيدة، ويتبعان العزل المنزلي.

وقال إن الشقيقين المجالي أصيبا بالفيروس بعد تلقيهما الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بـ 10 أيام، ولم يتلقيا الجرعة الثانية.

والراحل عبد الهادي المجالي من مواليد عام 1934 في محافظة الكرك، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1957.

تقلد عدة مناصب مهمة، منها سفيرا للأردن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومديرا للأمن العام، ووزيرا للأشغال العامة والإسكان، ورئيسا لمجلس النواب الأردني.