إيداع الدفعة 39 في حساب المواطن 2021م ونتائج وشروط الأهلية

صرح حساب المواطن 2021م ، أن البرنامج سوف يقوم اليوم الموافق 10 فبراير في إيداع الدفعة 39 وسوف يستمر هذا الإيداع حتى نهاية اليوم، وجاء ذلك التصريح عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وينتظر المواطنين السعوديين كل شهر في هذا التوقيت نزول الدعم لتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتسديد فواتير الخدمات من كهرباء وماء وفواتير التليفونات، وتسديد ما عليهم من ديون.

حساب المواطن 2021م ، هو أحد البرامج التي قامت المملكة العربية السعودية بتدشينها لمساعدة الأسرة محدودة الدخل بعد رفع الدعم، والبرنامج يقوم بصرف الدفع الشهرية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في اليوم السابق أو التالي لهذا التاريخ إذا صادف تاريخ الصرف يوم عطلة أسبوعية، وقال حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين أن الدفعة التاسعة والثلاثون سوف يتم إيداعها في الحساب البنكي للمستفيدين يوم الأحد القادم الموافق 10 فبراير 2021م، وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج أهلية هذه الدفعة، وطالب المستفيدين من خلال تغريده على توتير بالتأكد من هذه النتائج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الأهلية وطريقة التسجيل في حساب المواطن.

شروط الأهلية في حساب المواطن 2021م

حدد البرنامج بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الدعم وهى كالآتي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم سعودي أو سعودية الجنسية، ويستثنى من هذا الشروط ابن أو ابنة المواطنة السعودية والزوج أو الزوجة غير السعودية. أن يكون المواطن المتقدم حامل لبطاقات التنقل. أن يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل دائم بالمملكة، ولا تزيد مدة بقائه خارج السعودية عن 90 يوماً. لا يكون المتقدم موجود في أحد دور الإيواء أو السجون. أن تكون البيانات التي قام المتقدم بالإفصاح عنها مطابقة لبيانات ذات الصلة، لأن قيمة الاستحقاق يتم تحديدها من خلال معرفة دخل الأسرة الشهري، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أقل أو أكبر من 18 عاماً.

شرائح الدعم النقدي

صرح برنامج حساب المواطن 2021م أن الأسرة التي يقل الدخل الشهري لها عن 20160 ريال تستحق الدعم المالي، وتم تقسيم هذا الدعم إلى ثلاثة شرائح وهى كما يلي:-

تحصل الأسرة على تعويض 100% قدرة 1200 ريال إذا كان الدخل من 0 – 11999 ريال شهرياً.

تحصل الأسر ذات الدخل المتوسط على تعويض 75% قدرة 1000 ريال إذا كان الدخل من 12000 – 15299 ريال.

تحصل الفئات ذات الدخل فوق المتوسط على 600 ريال شهرياً إذا كان الدخل الشهري من 15300 – 20159 ريال.

الفئات التي تستحق دعم حساب المواطن 2021م

تم تقسيم الفئات التي تستحق الدعم الشهري إلى 5 شرائح وهى كما يلي:-

الفئة الأولى وهم المواطنين أو المواطنات التي تبدأ رواتبهم من صفر إلى 8699 ريال سعودي. الفئة الثانية وهم الذين تبدأ رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال. الفئة الثالثة وهم المواطنين والمواطنات التي تبدأ رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال. الفئة الرابعة وهم من تبدأ رواتبهم من 15300 حتى 20159 ريال. الفئة الخامسة وهم الذين لا يستحقون الدعم لأن رواتبهم تزيد عن 20160 ريال سعودي.

أن يقوم المتقدم بإحضار كارت العائلة وبطاقة الهوية الوطنية.

تقديم بيانات الراتب والعمل.

تقديم معلومات عن أي دخل إضافي من إعانات الدولة.

أن يقوم المتقدم بالإفصاح عن دخل الزوجة إذا وجد.

رقم حساب البنك الآيبان، وأن يكون هذا الحساب نشط.

إحضار بطاقة أحوال للعاطلين، وموظفي القطاع الحكومي، وموظفي القطاع الخاص.

لا يتجاوز الدخل الشهري 20160 ريال سعودي.

متطلبات التسجيل في حساب المواطن 2021م والمستندات المطلوبةخطوات التسجيل

حدد البرنامج خطوات التسجيل في حساب المواطن 2021م التي يجب إتباعها عند التسجيل وهى كما يلي:-