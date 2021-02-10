قياس رابط تسجيل مباشر.. اختبار قياس التحصيلي ١٤٤٢

قياس رابط تسجيل لـ اختبار التحصيلي من المراحل التعليمية التي وضعتها وزارة التعليم السعودية وتكمن أهداف هذه المرحلة في مساعدة الطالب على الانتهاء من كل مرحلة دراسية بحاصل مجموعه من الأساسيات الخاصة بالمواد التي قاموا بدراستها في الثانوية العامة والتي تشكل آخر مراحل التعليم في التعليم العام تمهيداً للانتقال للمرحلة الجامعية، ويتم بعدها نقل الطالب إلى مرحلة التعليم الجامعي والذي يتطلب أن تكون حصيلة الطالب المرحلة الثانوية أن تكون مؤهلة

يعتبر أول مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية أو يكون معيارا عادي جدا ودقيقا للكل، وهذا يساعد الجهات التعليمية الخاصة باختيار الطلاب بعد المرحلة الثانوية الأكثر تحصيلا في المقررات، ويقيس هذا الاختبار مدى تحصيل الطالب من المواد الدراسية خلال فترة الدراسة في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، ويقدم هذا الاختبار باللغة العربية وتركز هذه الأسئلة على مواد معينة، وهذه المواد هي الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات.

رابط التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للعام الدراسي 2021

للتقديم في اختبار التحصيلي يجب عليكم أولا الدخول إلى الموقع الرسمي قياس والذي يوفر اختبار التحصيل الدراسي وإمكانية التسجيل فيه، وفي هذا المقال نوفر لكم رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب للتسجيل على اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية، وذكرنا سابقا ما هو هدف الاختبار ولمن يوجه بالضبط وقدمنا لكم أيضا متى يجب عليكم أن تعمدوا إلى التسجيل في هذا الاختبار، وهو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارا عادلا للجميع، ويستهدف طلاب المرحلة الثانوية بعد خروجهم أو قبل تخرجهم بقليل، قدمنا لكم أعزائنا متابعين من كل أرجاء ومناطق المملكة العربية السعودية، رابط التقديم على الاختبارات التحصيلية عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.