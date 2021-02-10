ريال مدريد يريد نجما هذا الصيف.. مبابي أم هالاند؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى جاهدا للتعاقد مع "نجم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح المصدر أنه "على وجه الخصوص، وضع مسؤولو النادي الملكي رادارهم على نجمي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند".
وفي هذا الصدد، قال أحد أشهر مذيعي البرامج الرياضية في إسبانيا، جوسيب بيدريرول، إن الريال سيتعاقد سواء مع مبابي أو هالاند قبل بداية الموسم الرياضي المقبل.
وأبرز بيدريرول أن إدارة الفريق الريالي ليست على استعداد لدفع أكثر من 150 مليون يورو مقابل الاستفادة من خدمات النجم الفرنسي مبابي.
وتابع أنه في حال فشل المفاوضات أو عدم رغبة النادي الباريسي في التخلي عن مبابي، فإن هدف ريال مدريد القادم هو هالاند.
ونجح هلاند، خلال الفترة الماضية، في جذب الأنظار تجاهه، وذلك من خلال تألقه في صفوف بوروسيا دورتموند، ليفتح باب السباق أمام كبار أندية العالم، مثل يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.
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