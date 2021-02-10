جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عمليات الهدم والتهجير وكذلك مصادرة الأراضى تعد خرقا للقانون الدولى ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وأضاف السفير الفايز أن سياسية الاستيطان الإسرائيلية بما فيها ضم الأراضى و مصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولى إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير الشرعية التى تقوض جهود السلام وفرصه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدين هدم إسرائيل لمساكن فلسطينيين فى الأغوار المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.