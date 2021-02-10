مقتل مسئول أمني كبير.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل.. صور

أفادت وسائل إعلام أفغانية، في نبأ عاجل لها، بأن 3 انفجارات منفصلة هزت العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال الشرطة إن شخصين لقيا مصرعهما في هذه الانفجارات، وأصيب 6 آخرين.

وأضافت الشرطة أن الانفجار الأول استهدف سيارة للشرطة في منطقة قلعة عبد علي في إقليم كابل، مضيفة أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى، أن هذا الانفجار الذي استهدف سيارة الشرطة، أسفر عن مقتل مقتل مسؤول أمني كبير.

وأشارت شرطة كابول إلى أن الانفجار الثاني استهدف سيارة في منطقة قواي مرزاك بوسط كابل، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقال المصدر إن السيارة تابعة لوزارة العمل.

أما الانفجار الثالث، فاستهدف شاحنة في دوار براقي بوسط كابل، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة إرهابية مسؤوليتها عن هذه الانفجارات التي شهدتها كابل صباح اليوم.