بعد تبرئة الصين من نشر كورونا.. الصحة العالمية تبحث احتمالات أخرى

شكك عضو ببعثة منظمة الصحة العالمية في ووهان، اليوم الأربعاء، بتقارير الاستخبارات الأمريكية حول كورونا؛ وذلك بعدما اختتم فريق الخبراء الدولي التابع لمنظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصول Covid-19، أمس الثلاثاء، مهمته التي استغرقت أربعة أسابيع إلى ووهان ، المركز الأصلي لتفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "تليجراف"، أشار فريق "تقصي الحقائق" التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه كان من الممكن أن يتم انتشار كوفيد-19 قبل أسابيع من أن يتم التعرف عليه لأول مرة في ووهان في ديسمبر 2019 وربما تم جلبه إلى الصين باللحوم المستوردة المجمدة. وسيتم التحقيق في هذه النظرية بشكل أكبر ، إلى جانب بدائل مثل ظهوره في سوق حيوانات ووهان.

وقال بيتر بن مبارك، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، إنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون الفيروس قد نشأ من مختبر أبحاث فيروسية تصادف وجوده في ووهان. لقد تم التأكيد على عدم وجود فيروس كورونا في المختبر، على الرغم من أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن هذا هو بالضبط ما حدث.

وأضاف الدكتور مبارك إن: "لماذا يتم اعتبار احتمال وقوع حادث بهذه السرعة بمثابة "نظرية مؤامرة"؟ لا أحد يقترح أن ذلك قد تم عمدا ، لكن الأمر يستحق بالتأكيد التحقيق فيه".

وأشاد فريق منظمة الصحة العالمية بانفتاح بكين، وغافلًا على ما يبدو عن حقيقة اعتقال الأطباء والمسؤولين الصينيين الذين يسعون لتنبيه العالم بشأن الفيروس منذ أكثر من عام ، وأنه منذ أن بذلت السلطات قصارى جهدها لتعكير المياه مع إعلان الشفافية .

هناك حاجة إلى تحقيق علمي صارم ومستقل للكشف عن مصدر هذا الفيروس، ولكن هناك جدل حول ما إذا كان الفريق الذي كان في البلاد لمدة شهر ، والحجر الصحي لمدة أسبوعين ، قد قدم ذلك.

في حديثه إلى وسائل الإعلام الصينية بعد المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية ، كشف تسن غوانغ ، رئيس مراكز السيطرة على الأمراض في البلاد ، عن نظرية مؤامرة أخرى (لا أساس لها) - مفادها أن الفيروس بدأ في مختبر أمريكي.

وتابع قائلا: "مختبرات الأحياء الأمريكية منتشرة في جميع أنحاء العالم. لماذا يجب على أمريكا إنشاء العديد من المختبرات؟ ما هو الغرض؟" مضيفا: "في كثير من الأشياء ، تطلب الولايات المتحدة من الآخرين أن يكونوا منفتحين وشفافين ، فقط لتجد أن أكثر الأشياء غموضًا هي الولايات المتحدة نفسها".

وقال تسنغ إن منظمة الصحة العالمية يجب أن "تتبع مصدر الفيروس على نطاق عالمي" ، ويجب أن تكون الولايات المتحدة محور التحقيق.