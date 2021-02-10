أمريكا تبعث بأقوى رسائلها للسودان.. وفحوى مكالمة بلينكن وحمدوك

في رسالة تأييد، بعث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بخطاب عبر فيه عن التزام حكومة واشنطن بدعم الحكومة المدنية في السودان، وفق ماذكرت صحيفة سودان تريبيون .
قال بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك : إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالبلاد".
وأكّد بلينكن في أول مكالمة هاتفية له مع حمدوك التزام واشنطن "بدعم التحول الديمقراطي بالبلاد والإيفاء بكامل استحقاقاته، وخصوصا الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات".
واستقبل حمدوك حديث الوزير الأمريكي، بقوله إن حكومته تتطلع للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنقطة.
وتحسنت العلاقات السودانية الأمريكية خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب ورفعت أمريكا السودان من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مزيلة حالة من الجمود استمرت لعقود.
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