نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدول الإكثر تضررا من جائحة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليونين و340 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء 106 ملايين و688 ألف إصابة.

واقتربت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا نتيجة تفشي الوباء، من نصف مليون، حيث تجاوزت حتى الآن 468 ألف وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها حتى الآن حوالي 27.2 مليون.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 234 ألف شخص، وسجلت 9.6 مليون إصابة، تليها المكسيك بحصيلة وفيات تجاوزت 168 ألف حالة، فيما بلغ فيها عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء مليون و947 ألفا.

وكانت الهند احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 155 ألف حالة وفاة، فيما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات وسجلت حتى الآن نحو 11 مليون إصابة.

وتصدرت بريطانيا، قائمة دول الاتحاد الأوروبي الإكثر تضررا من وباء كورونا، حيث حصد الفيروس حياة أكثر من 114 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 4 ملايين إصابة. تليها إيطاليا التي تجاوز عدد الوفيات فيها 92 ألف حالة، وسجلت حتى الآن مليونين و655 ألف إصابة بالفيروس.

وجاءت فرنسا، في المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت أكثر من 82 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 3 ملايين و419 ألفا حتى الآن.

وحصد وباء كورونا، في روسيا أرواح 77598 شخصا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 4 ملايين.

وتجاوزت حصيلة الوفيات في إسبانيا 63 ألفا، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين فيها 3 ملايين، تليها ألمانيا التي سجلت أكثر من 62 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.3 مليون إصابة حتى الآن.