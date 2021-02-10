جود الاسكان وشروط الحصول على خدمة الدعم السكني للأسر الأشد حاجة

جود الاسكان وشروط الحصول على خدمة الدعم السكني ، فهى منصة الكترونية أطلقتها السلطات السعودية لتقديم يد العون للمواطنين والمقيمين فى السعودية، بهدف زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ، من خلال اشتراك أفراد ومنظمات المجتمع لتقديم المساعدة والعطاء الخيري لخدمة الدعم السكني والاسكان التنموي وتوفير المساعدات لعدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها.

جود الاسكان وشروط الحصول على خدمة الدعم السكني

وتُعد منصة جود الاسكان واحدة من المنصات الالكترونية التي تحقق الدقة والشفافية فى تقديم المساهمة الخيرية للأسر الأشد حاجة، وتوفر آلية معتمدة للمساهمين لتقديم مساعدتهم بكل سهولة ويسر، من خلال التعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة لتقديم يد العون للأسر الأشد احتياجًا، وتتولى الجمعيات الخيرية الدور الهام في الشراكة من خلال زيارة الباحث الاجتماعي للحالة وتحديد نوع الاحتياج السكني والتوثيق في منصة جود الاسكان، وتسليم الوحدة السكنية للمستفيد مع تقديم البرامج التنموية لضمان تحسن حالة المستفيد وتلبية احتياجاته.

شروط التسجيل في منصة جود الاسكان 1441

جود الاسكان هى واحدة من المنصات التي تعمل على ايصال المساعدات الخيرية إلى مستحقيها من خلال تعاونها مع الجمعيات والمنظمات الخيرية لتوفير سكن صحي وآمن للمواطنين الأكثر احتياجًا في المملكة، ولكن ذلك من خلال توافر بعض الشروط في الشخص الذي يرغب في الحصول على الدعم، وهى كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي. لايمتلك محل إقامة دائم ولا سكن. أن يوضح كل تفاصيل راتبه ودخله. أن يكون المتقدم للتسجيل لديه حساب ومسجلاً في بوابة سكني. أن يكون الحد الأدنى لأفراد الأسرة التي ترغب في الحصول على الدعم 5 أفراد فقط.

الأسرة غير القادرة على سداد أجرة السكن لسبب ما ( كوفاة الأب أو مرضه أو سجنه أو ضعف قدرته المادية )، مع تسجيل عقد الايجارفي الشبكة الالكترونية لخدمات الايجار، ويتم تسجيل المستفيدين من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة لمنصة جود، ومن محكمة التنفيذ ممن صدر لهم حكم قضائي وأصبح عاجزًا عن دفع مبلغ الايجار.

الأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل، وذلك من خلال زيارة الباحث الاجتماعي لدراسة الحالة وبعد ذلك يتم رفع الاحتياج عبر منصة جود ليتم التحقق من الاحتياج الكترونيًّا وفي حالة استحقاق الشخص يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضعف القدرة المادية ثم يتم اعلان الاحتياج للمساهمين على المنصة.

الفئات المستحقة للدعم السكنيطريقة التسجيل في منصة جود ( المساهمين و المواطنين )

يتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع السعودي عن كيفية التسجيل في منصة جود الاسكان والاستفادة من خدماتها المميزة، لذلك نعرض لكم طريقة التسجيل سواء للمساهمين أو للمواطنين من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الخاص بمنصة جود الاسكان الضغط على أيقونة حسابي واختيار تسجيل مساهم. بعدها يتم كتابة البيانات الموجودة ( الاسم بالكامل – الهوية الوطنية – البريد الالكتروني – الجوال – كلمة السر ). نضع رمز اتمام التحقق. نضغط على أيقونة طلب تسجيل، واختيار طريقة الدعم المطلوب.

فهدف المنصة هو تحقيق حياة صحية وعامرة، لزيادة معدل الاستقرار الأسري من خلال تكاتف جميع طبقات المجتمع لتوفير حياة أفضل من الحياة الموجودة، لذلك عرضت منصة جود تفاصيل حالات جديدة من مستحقى الدعم السكني، لأرملة تعول 6 أفراد وأخرى لخمسة أفراد يعانون فقد معيلهم وقلة ذات اليد، وحالة أخرى لرب أسرة لديه مرض يعيقه عن العمل ويعول 4 أفراد ولديه ضعف في القدرة المادية بهدف تقديم المساعدة لغير القادرين على استيفاء متطلباتهم من الدعم السكني.

وبالجدير بالذكر أنه قد تم طرح هذه المبادرة من خلال برنامج الاسكان التنموي فى السعودية مع تعاون الجمعيات والمنظمات الأهلية الخيرية ووزارة الاسكان بالمملكة العربية السعودية.