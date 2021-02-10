بعد إعلان حكومة جديدة..رئيس البرلمان العربي يدعو العالم للانفتاح على السودان

رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بخطوة تشكيل الحكومة السودانية الجديدة والتي اعتمدها مجلس السيادة الانتقالي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بهذه الخطوة بإعتبارها ستساهم في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في السودان، داعيًا الدول العربية ودول العالم إلى الانفتاح الكامل في علاقاتها مع جمهورية السودان، وتعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار .
وجدًّد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.
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