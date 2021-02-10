أزمة تشكيل حكومة لبنان.. لقاء مرتقب بين الحريري وماكرون

أفادت معلومات لصحيفة "النهار" اللبنانية، بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري سيلتقي، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس.

وكان الحريري وصل، أمس الثلاثاء، إلى باريس، للقاء كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي سياق منفصل، أكدت أوساط لبنانية أن الحريري سيعود إلى بيروت وهو محمّل بدعم عربي ودولي كبير للمضي قدمًا بتأليف حكومة وفق المعايير التي وضعها مسبقًا، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحر" سيوافق في النهاية على الحكومة تحت ضغط خارجي.

ومن جانبه، انتقد بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، مطالب بعض السياسيين والإعلاميين بتقديم الرئيس ميشال عون تنازلات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيانه، إن بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات تنازلات ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة.

وأضاف أن ما يسمى بـ تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها.

ولفت البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إلى أن الحجج التي يسوقها المطالبون بتقديم تنازلات تفتقر إلى الموضوعية والواقعية.