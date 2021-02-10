معمول التمر الفاخر هش ولذيذ بأسهل طريقة وألذ طعم مثل الجاهز ناجح ١٠٠%

معمول التمر الفاخر هش ولذيذ بأسهل طريقة وألذ طعم كل ربة منزل تهتم دائما في تقديم أطباق متنوعة للأطفال ومن بينها المعمول الذي نحرص على القيام به في الكثير من المناسبات والأعياد، ولا يحتاج منا مكونات معقدة ولكنه سهل للغاية وبإمكانك تحضيره في المنزل وتحصلين على أفضل النتائج، كما أنه يحتوي على التمر الذي يمد الجسم بالكثير من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأطفال، ونحن اليوم سوف نستعرض لكي طريقة عمل معمول التمر في المنزل بطعم رائع.

طريقة عمل معمول التمر بالمنزل طريقة عمل معمول التمر بالمنزل إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل معمول التمر بالمنزل بأفضل طعم ومكونات من منزلك: المكونات: كوبان ونصف من الدقيق.

كوبان من السميد.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب من الحليب البودرة.

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من السكر.

رشة ملح.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبدة. المكونات: طريقة التحضير: في إناء عميق نقون بمزج الدقيق مع السميد وكافة المكونات الجافة سوياً حتى تمام التجانس.

نقوم بإضافة الزبدة المذابة ونقوم بخلط المكونات سوياً باليد.

من ثم نقوم بإضافة الماء وكذلك ماء الورد تدريجياً حتى أن يتماسك العجين.

ثم تترك جانباً حتى أن ترتاح وتغطى بقطعة من القماش على أن تكون مبللة بالماء الدافئ.

نقوم بإحضار التمر المخلي ونخلطه بالمكسرات وجوز الهند ويفرم المزيج بمضرب الطحان ومن الممكن إضافة القليل من ماء الورد، ويضاف لها ملعقتين من الزبد، وبإمكانك تغيره بالملبن أو التمر فقط كما تفضلين.

نقوم بتقسيم العجين لكرات كما ترغبين ونضع بها القليل من الحشو وترص بصينية التحضير.

وبإمكانك الاستعانة بقوالب المعمول لتشكيل العدين بالشكل المرغوب به، أو القيام باستخدام منقاش الكعك أو الطبعات الجديدة.

لتشكيل العدين بالشكل المرغوب به، أو القيام باستخدام منقاش الكعك أو الطبعات الجديدة. ندخل الصينية بالفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180، ونضع به الصينية لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج وتخرج وتقدم بجوار الشاي وبألف هنا وشفا. طريقة التحضير: الوسوم

معمول التمر الفاخر هش ولذيذ بأسهل طريقة وألذ طعم كل ربة منزل تهتم دائما في تقديم أطباق متنوعة للأطفال ومن بينها المعمول الذي نحرص على القيام به في الكثير من المناسبات والأعياد، ولا يحتاج منا مكونات معقدة ولكنه سهل للغاية وبإمكانك تحضيره في المنزل وتحصلين على أفضل النتائج، كما أنه يحتوي على التمر الذي يمد الجسم بالكثير من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأطفال، ونحن اليوم سوف نستعرض لكي طريقة عمل معمول التمر في المنزل بطعم رائع.

طريقة عمل معمول التمر بالمنزل طريقة عمل معمول التمر بالمنزل إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل معمول التمر بالمنزل بأفضل طعم ومكونات من منزلك: المكونات: كوبان ونصف من الدقيق.

كوبان من السميد.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب من الحليب البودرة.

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من السكر.

رشة ملح.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبدة. المكونات: طريقة التحضير: في إناء عميق نقون بمزج الدقيق مع السميد وكافة المكونات الجافة سوياً حتى تمام التجانس.

نقوم بإضافة الزبدة المذابة ونقوم بخلط المكونات سوياً باليد.

من ثم نقوم بإضافة الماء وكذلك ماء الورد تدريجياً حتى أن يتماسك العجين.

ثم تترك جانباً حتى أن ترتاح وتغطى بقطعة من القماش على أن تكون مبللة بالماء الدافئ.

نقوم بإحضار التمر المخلي ونخلطه بالمكسرات وجوز الهند ويفرم المزيج بمضرب الطحان ومن الممكن إضافة القليل من ماء الورد، ويضاف لها ملعقتين من الزبد، وبإمكانك تغيره بالملبن أو التمر فقط كما تفضلين.

نقوم بتقسيم العجين لكرات كما ترغبين ونضع بها القليل من الحشو وترص بصينية التحضير.

وبإمكانك الاستعانة بقوالب المعمول لتشكيل العدين بالشكل المرغوب به، أو القيام باستخدام منقاش الكعك أو الطبعات الجديدة.

لتشكيل العدين بالشكل المرغوب به، أو القيام باستخدام منقاش الكعك أو الطبعات الجديدة. ندخل الصينية بالفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180، ونضع به الصينية لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج وتخرج وتقدم بجوار الشاي وبألف هنا وشفا. طريقة التحضير:

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