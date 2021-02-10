بسبب "الإخوان".. القضاء حكما بين ثلاثي الأهلي ورضا عبدالعال

بعد التنافس داخل ملاعب كرة القدم المصرية، تحولت المنافسة إلى صراع وبات القضاء حكما بين اللاعبين، وذلك على خلفية تصريحات أطلقها نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبدالعال، ضد ثلاثي الأهلي القدامى، الكابتن مختار مختار مدرب فريق الإنتاج الحربي السابق، وعماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، والكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب المصري، حيث اتهمهم بالانتماء لجماعة الإخوان.

وقرر الثلاثي اتخاذ إجراءات قانونية ضد رضا عبدالعال على خلفية هذه الاتهامات دون الاستناد إلى أي دليل، من خلال تقديم بلاغ للنائب العام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حسبما صرح محمد رشوان، محامي الكباتن الثلاثة لموقع "دوت الخليج".

القانون هو الفيصل

من جانبه، قال الكابتن ربيع ياسين، إن تصريح رضا عبدالعال في حقه وحق زملائه، وهو زميل سابق لهم، أمر محزن، ولم يكن يليق به التحدث في مثل هذه أمور دون دليل.

وأضاف ياسين لموقع "دوت الخليج"، إن اتهام عبدالعال، سيتم مواجهته بالقانون و"نحن بالفعل سنتقدم ببلاغ للنائب العام (المصري)".

وأكد أن "القانون هو الذي سيحكم بيننا وبينه، وسنتخذ كافة الإجراءات الصحيحة، وإن كانت لديه معلومات عليه إثباتها، ونحن لدينا ما نثبته".

إجراءات قضائية

محامي اللاعبين السابقين الثلاثة، محمد رشوان، قال إنه وفريق الدفاع يعد حاليا لتقديم بلاغ إلى النائب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنع رضا عبد العال من الظهور الإعلامي، وجاري الآن إعداد المسودات القانونية لهذا الأمر.

وأضاف رشوان لموقع "دوت الخليج"، أن الكابتن رضا عبدالعال دأب خلال ظهور في البرامج التلفزيونية على الخروج عن الإطار، والتحدث في قضايا سياسية، على الرغم من توجه الدولة (المصرية) لفصل الرياضة عن السياسة قدر الإمكان.

وتابع: "في بداية الأمر كان رضا عبدالعال يلمح، ولم يكن الاتهام مباشر، وتحدثنا مع الكابتن الثلاثة ولكن لم يريدوا إعطاء الأمر أكبر من حقه، وكان يتم تجاهل الأمر".

وأشار إلى أن "خروج عبدالعال قبل أيام في برنامج تلفزيوني، واتهام الكباتن الثلاثة بالانتماء إلى جماعة الإخوان، كان القشة التي قصمت ظهر البعير، ولم يعد هناك أي مجال للتجاهل بعد أن أصبح هنا اتهامات مباشرة، والغريب أنه انتقد الدولة المصرية بالسماح للكباتن بالعمل مديرين فنيين في فرقهم، وهو تدخل سافر وغير مسموح بالمرة".

وأضاف أن "الكابتن مختار مختار عمل مديرا فنيا لنادي الإنتاج الحربي، وهو نادي يتبع المؤسسة العسكرية المصرية، والكابتن ربيع ياسين هو مدرب منتخب للشباب السابق، وبالتالي تم عمل كل التحريات الأمنية حوله، والكابتن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، حاصل على وسامين، واحد منهم بفضل إنجازاته مع منتخب مصر العسكري، وبالتالي الكباتن الثلاثة لهم علاقات ممتدة مع القوات المسلحة المصرية".

وكشف رشوان أنه "كانت هناك محاولة من الكابتن رضا عبدالعال للتواصل مع الكباتن الثلاثة، لتوضيح موقفه والتأكيد على أنه حديثه وتصريحاته تم فمهما خطأ، ولكنه حين خرج في برنامج مسائي أصر على الاتهامات التي أدلى بها، بل والغريب أنه طلب من الكباتن الثلاثة أن يخرجوا لينفوا انتمائهم لجماعة الإخوان، وهنا نقول له من أنت حتى يتم شرح الأمر له؟ وبأي آلية نصب نفسه في موقع الحكم؟".

تكرار الاتهام

من جانبه، أكد رضا عبد العال المدير الفني السابق لفريق طنطا، أنه لن يتراجع عن تصريحاته السابقة بشأن تبعية الثلاثي عماد النحاس وربيع ياسين ومختار مختار لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح عبدالعال، خلال تصريح تلفزيوني، أن الكثيرين داخل الوسط الرياضي ينتمون لجماعة الإخوان ويتولون مناصب مهمة في الرياضة المصرية، مثلما حدث مع ربيع ياسين الذي كان يتولى منصب المدير الفني للمنتخب المصري.

ووجه عبد العال رسالة للثلاثي طالبهم فيها بالخروج للرأي العام وإعلان تنصلهم من جماعة الإخوان المحظورة بحكم القانون.