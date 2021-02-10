الفترة الحالية حاسمة.. تحذير شديد اللهجة لـ الصحة البحرينية بشأن تطورات كورونا

طالب وكيل وزارة الصحة البحرينية، الدكتور وليد بن خليفة المانع، المواطنين، بالتحلي بالمسئولية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، شدد المانع على أن الفترة الحالية تعد مفصلية في ظل ارتفاع عدد الحالات القائمة بالبلاد.
وأشار إلى أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه المرحلة وضرورة الالتزام المسئول في التقيد بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وشدد على أهمية عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس.
وتابع وكيل الصحة قوله: "نحتاج الآن إلى وعي كل فرد، واتباعه جميع التعليمات الإرشادية لحماية نفسه وأسرته ومن حوله بالمجتمع من فيروس كورونا، ومن دون وعي وتعاون أفراد المجتمع لن نستطيع تجاوز التحدي بنجاح".
ودعا أفراد المجتمع إلى المساهمة بشكل جاد في الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين بجميع الأوقات.
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