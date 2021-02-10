نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 1.072 إصابة جديدة بكورونا في باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الأربعاء، 1.072 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و62 حالة وفاة.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، عن وزارة الصحة أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغت 557 ألفا و591 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 12 ألفا و128 حالة وفاة.

ووفقًا لوزارة الصحة الباكستانية، بلغ إجمالي الحالات التى تماثلت للشفاء 514 ألفا و951 حالة، بينما توجد 30 ألفا و512 حالة نشطة فى البلاد.