تفاصيل ايداع حساب المواطن الدفعة 39 لشهر فبراير 2021 وخطوات تحديث بيانات برنامج حساب المواطن

ايداع حساب المواطن الدفعة 39 ، يعتبر برنامج حساب المواطن واحدا من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية والذي أعلنت عنه الحكومة السعودية منذ ما يقرب من 4 أعوام وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين المتضررين من الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الحكومة عليه للنهوض باقتصاد المملكة وجعلها من الدول الغير نفطية، ويتسائل الجميع هل تم ايداع حساب المواطن الدفعة 39 في حسابات المستفيدين أم لا.

ايداع حساب المواطن الدفعة 39

بدأ برنامج حساب المواطن منذ صباح اليوم في ايداع حساب المواطن الدفعة 39 في حسابات المستفيدين من البرنامج، حيث أنه تبعا للنظام المتبع من البرنامج فيتم صرف الدعم كل يوم 10 من الشهر الميلادي، وفي حالة إذا كان يوم 10 يوم جمعة أو يوم إجازة رسمية يتم تقديم الموعد يوما واحدا، يذكر أنه قد تم إيقاف التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم منذ شهر مارس الماضي، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد محدد لبدء استقبال طلبات جديدة لمواطنين للتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، ولكن إضافة تابعين على حسابات موجودة فعليا متاحة حتى الآن وذلك تبعا لما ذكره البرنامج عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تحديث البيانات في حساب المواطن

بعد أن قمنا باستعراض ايداع حساب المواطن الدفعة 39 أوضح حساب المواطن في وقت سابق أنه يجب على المستفيدين أن يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم بصورة دورية لضمان الحصول على الدعم، وإليكم أهم الخطوات الخاصة بتحديث البيانات:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عبر موقع حساب المواطن.

يتم الضغط على أيقونة التفاصيل، واختيار تحديث البيانات.

يتم استكمال البيانات المطلوبة والضغط على كلمة التالي.

يتم ادخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من دقتها ثم الضغط على كلمة التالي.

يتم الضغط على التعهد الخاص بصحة البيانات الموجودة والضغط على كلمة ارسال.