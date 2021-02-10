مركبة فضائية صينية تقترب من الهبوط على سطح المريخ

تقترب مركبة فضاء صينية من الدخول في مدار حول المريخ، وذلك بعد يوم واحد من قيام مركبة مسبار الأمل الإماراتية بذلك، وقبل أسبوع من محاولة أميركية لإسقاط مركبة فضائية أخرى على سطح الكوكب الأحمر.

ولم تعلن السلطات الصينية، التي تتوخى الحذر دائما بشأن الفشل المحتمل، عن موعد وصول مركبتها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تتباطأ سرعة المركبة الفضائية اليوم الأربعاء قبل أن تدخل المدار، وتستعد للهبوط على سطح المريخ.

المحاولة الصعبة للهبوط على سطح المريخ لم تكن متوقعة لمدة 3 أشهر تقريبا، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فستصبح الصين ثاني دولة تنجح في ذلك.

ويحتاج مسبار "تيانوين-1"، وهو عبارة مجموعة من المركبات المدارية الصينية إلى تشغيل محركاته للإبطاء بدرجة كافية ليتم التقاطه بواسطة جاذبية المريخ بعد رحلة 470 مليون كيلومتر (290 مليون ميل) استغرقت أكثر من ستة أشهر.

وسيدور حول المريخ ويرسم خريطة لها حتى تنفصل المركبة الجوالة وتحاول الهبوط في مايو للبحث عن المياه الجوفية وعلامات على وجود حياة قديمة.

ويعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية.

ونجحت الولايات المتحدة فقط في الوصول إلى المريخ ثماني مرات.