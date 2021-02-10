أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس أبلغ النادي الملكي بقراره النهائي بشأن تجديد عقده مع الريال، وذلك بعد مواسم حافلة مع الـ"ميرنغي".
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن راموس أخبر إدارة نادي ريال مدريد برفضه تجديد العقد، وأن مستقبل "القائد" سيكون في فريق آخر خلال الموسم المقبل.
وأشار المصدر إلى أن النادي الملكي ليس لديه الرغبة في تقديم عرض جديد لسيرخيو راموس، ما يرجح رحيل راموس عن "سانتياغو بيرنابيو".
وقد يكون الدافع الجديد لراموس للرحيل المفاجئ، قرب تعاقد ناديه مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني دافيد ألابا، الذي سينتقل لريال مدريد مجانا الصيفالمقبل بعد رفضه تجديد عقده مع بطل أوروبا.
وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل.
ورشحت مصادر إعلامية انتقال راموس بالمقابل إلى العملاق البافاري.
وستكشف الأيام المقبلة بشكل أوضح مصير راموس، الذي قضى معظم مشواره الكروي مع ريال مدريد، وحقق معه 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب للدوري الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راموس يحسم أمر التجديد مع الريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.