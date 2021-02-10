التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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