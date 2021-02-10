أوروبا تعترف: تأخرنا فى الموافقات على لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت لاين، فى تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، "تأخرنا كثيرًا فى منح الموافقات للقاحات، وربما كنا على يقين بأن ما طلبناه كان سيصل بالفعل فى الوقت المحدد".
وأضافت: "لقد قللنا من تقدير الصعوبات المتعلقة بالإنتاج الضخم بطريقة ما، فاق العلم الصناعة.. لكن لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، عندما يتعلق الأمر بحقن مادة نشطة بيولوجيا لدى شخص سليم".
واشارت إلى أن فترة الشهر الإضافى اللازمة للعملية، كانت استثمارًا أساسيًا لغرس الثقة فى الشعب، حتى لو أدى ذلك الآن إلى إبطاء حملة التطعيم الأوروبية.
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