باكستان تسجل 1.072 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس بلغت 557 ألفا و591 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 12 ألفا و128 حالة وفاة.

وأشار المركز إلى أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 514 ألفا و951 حالة، بينما توجد 30 ألفا و512 حالة نشطة فى البلاد.