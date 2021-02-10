3539 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بـ الإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3539 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 166,879 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 336,142 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 956 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,993 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 316,053 حالة.