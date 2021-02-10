سوريا: دوريات أمنية في أسواق دمشق بعد ارتفاع الدولار

أفادت شبكة "حلب اليوم" الإخبارية السورية ، بتنفيذ أجهزة الأمنية حملة مداهمات على العديد من أسواق العاصمة دمشق، أمس الثلاثاء، وذلك بعد توقف عشرات المحال التجارية عن البيع، ومطالبة بعضهم التعامل بالعملات الأجنبية.

وأوضحت الشبكة ، أن الحملة استهدفت أسواق "البحصة، برج دمشق، سوق الكهرباء، الحريقة، والحميدية"، وهي أسواق انعكس ارتفاع الأسعار بشكل كبير على حركة التجارة بها.

وأضافت الشبكة، أن الدوريات نفذت المداهمات بزي مدني وبدون أسلحة، حيث تم اعتقال عدد من العاملين بعد طلب مؤازرات من دورية تمركزت بالقرب من الأسواق.

جدير بالذكر، أن سعر صرف الدولار تجاوز ٣٣٦٠ ليرة، في السوق السوداء اليوم، ما تسبب بتخبط كبير في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.

وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وعقد مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، اجتماعات مغلقة للتشاور حول التسوية السياسية للأزمة في سوريا.

من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن لى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.

وأكد المبعوث الأممي، أن هناك حاجة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا.

وندد أعضاء المجلس خلال جلسة الثاثاء بـ"فشل" المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا.

كما أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن عن أسفهم لعدم إحراز تقدم جوهري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.