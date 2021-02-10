نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال قوي يضرب الحدود السورية العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم، الحدود السورية العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء.

ووفقًا للمركز الوطني للزلازل في وزارة النفط السورية، وقع الزلزال عند الساعة 06:07 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي على الحدود السورية العراقية، جنوب شرق الحسكة.

وكان الزلزال شدته 3.1 درجة على مقياس ريختر وعمق 5 كم، قد ضربت أيضا في الثاني من فبراير الجاري الحدود السورية العراقية.