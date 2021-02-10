قرض للنساء والرجال يبدأ من 60 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم إدارية

يوفر بنك التسليف العديد من الخدمات والعروض التمويلية للمقرضين، ويمكنن الحصول على القرض أكثر من مرة، والتمويل متاح لجميع السعوديين من الرجال أو النساء كلا على حد سواء ويمكن الحصول على التمويل مرة أخرى حتى يتسنى لهم الاستفادة من تلك القروض بدون إضافة أي رسوم إدارية أو فوائد، كما أنه يوفر فترة سداد طويلة لراحة العملاء وتوفير سُبل الراحة التامة، والتقسيط بمبلغ قسط منخفض، على فترة سداد قد تصل إلى 5 سنوات.

بنك التنمية الاجتماعية يقدم عدة تمويلات منها قرض الأسرة، قرض الترميم، قرض كنف، قرض الزواج، قرض آهل، كما أن بنك التنمية يقدم تمويل للعاطلين عن العمل بمبلغ 60 ألف ريال وقد يصل إلى 150 ألف ريال، فأنه يوفر جميع الطرق والوسائل التي تتيح خدمة المواطنين والإقلال من نسبة البطالة في المجتمع، ولكن لكي تحصل على تمويل العاطلين بمبلغ 60 ألف هناك شرط أساسي لتحصل على هذا التمويل، كما أن تلك القروض يتم سدادها على مدار 60 شهر من تاريخ لحصول على التمويل.

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية ولا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، كما اشترط البنك أن لا يكون طالب التمويل مديون للبنك بأي تمويلات أخرى، مع تقديم جميع الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك لضمان القرض والحصول عليه، وأن يلتزم بسداد الأقساط في ميعادها المطلوب، وأن يحصل على وثيقة العمل الحر، للتمويل النقدي أو التمويل العيني.

وفر بنك التسليف عدة قروض للنساء والرجال بمبلغ تمويلي 60 ألف ريال بدون فوائد وبدون رسوم إدارية، على فترة سداد 60 شهرا، وقسط شهري بسيط، وهناك عدة شروط لتحصل على قرض للنساء بدون فوائد وبدون رسوم إدارية فالهدف من قرض بنك التنمية الاجتماعية هو الحصول على مبلغ تمويلي بسيط يناسب المواطنين أصحاب الدخل المنخفض لكي يستطيعوا سداده بكل يسر وبدون خوف من تراكم الأقساط، و

إذا توافرت معك تلك الشروط السابقة قد بتقديم المستندات والبيانات من حيث الهوية الوطنية، العنوان الوطني، وثيقة العمل الحر، رقم الآيبان، رقم الهاتف، رخصة القيادة، يمكنك الحصول على القرض من خلال رابط طلب قرض نفاذ الذي يتراوح المبلغ النقدي إلى 60 ألف ريال وإذا كان مبلغ عيني قد يصل إلى 150 ألف ريال للعاطلين عن العمل والمعوقين والعاملين بدون فوائد وبدون رسوم إدارية، فقط لزيادة الإنتاج والحد من البطالة داخل المملكة.