أردوغان يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رئيس الوزراء اليوناني.. ما القصة؟

عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى استخدام لغة التصعيد مجددا ضد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، منتقدا تصريحاته حول انتهاكات تركيا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن الأزمة القبرصية.
ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال أردوغان مخاطبًا اليونان وقبرص الرومية خلال كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية اليوم، الأربعاء، إنه لا حل لأزمة الجزيرة سوى إقامة دولتين مستقلتين "شئتم أم أبيتم".
وقال الرئيس التركي لـ رئيس الوزراء اليوناني: "يجب أن تلزم حدودك".
وشدد أردوغان على أن مفاوضات قبرص لن تتناول الاتحاد الفيدرالي سواء قبلت اليونان أو لم تقبل، زاعما أنه يهدف الوصول إلى الاستقرار في الجزيرة القبرصية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، صرح أمس، الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسيادس، في العاصمة لفكوشا بأن تركيا وقبرص الشمالية انتهكتا مبادئ الأمم المتحدة، وأن الدولتين ضد أي حل للصلح وتهدئة الصراع.
وأضاف أن تركيا وقبرص الشمالية تتبنيان موقفًا ينتهك مبادي الأمم المتحدة، وكذلك مبدأ التفاوض على أسس المساواة.
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