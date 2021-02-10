رحلة أردوغان إلى القمر.. خطة طموحة أم تغطية على أزمة حقيقة؟

تتوقع تركيا إرسال أول صاروخ لها إلى القمر بحلول عام 2023 ، وفقًا لما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتشمل الأهداف الأخرى إنشاء ميناء فضائي لها في مدار القمر، وفق ما ذكرت شبكة دوتيش فيلا.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج لاقتحام الفضاء الخارجي مدته 10 سنوات ويشمل خططًا طموحة مثل إرسال رواد فضاء أتراك إلى القمر.
وقال أردوغان: "سيتم إجراء أول هبوط تقريبي على سطح القمر بصاروخنا الهجين الوطني الذي سينطلق إلى المدار في نهاية عام 2023 من خلال التعاون الدولي".واضاف "ان شاء الله نذهب الى القمر".
تتزامن الخطة مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
كما حدد أردوغان خططًا لبناء ميناء فضائي وإنشاء "علامة تجارية واعدة لبلاده في تكنولوجيا الأقمار الصناعية".
وقال أردوغان "آمل أن تنجح خارطة الطريق هذه ، التي ستنقل تركيا إلى صدارة سباق الفضاء العالمي ".
دشنت تركيا وكالة الفضاء في عام 2018 ، على الرغم من الانتقادات بشأن إنفاق مبالغ كبيرة على المشروع وسط أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تراجع كبير لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وسط ارتفاع لمعدل التضخم في البلاد، أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات السوقية، وأدى إلى حالة من الغضب المجتمعي وخروج مظاهرات يواجهها أردوغان بالعنف المعهود.
ما يجلب تشكيك المتابعين لجدية مشروع أردوغان إنه لم يكشف عن تفاصيله ولا ميزانيته أو خارطة الطريق التي سيتبعها.
في الشهر الماضي ، تحدث أردوغان إلى إيلون موسك ، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX ، بشأن التعاون في تقنيات الفضاء مع الشركات التركية.
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