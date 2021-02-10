رئيس قبرص يلتقي نتنياهو في تل أبيب.. وهذا ما سيناقشانه

من المقرر أن يصل رئيس قبرص "نيكوس أناستاسيادس"، إلى تل أبيب يوم الأحد المقبل، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع "والاه" العبري، سيتم خلال الزيارة مناقشة عدد من القضايا منها أزمة وباء كورونا، والتوترات مع تركيا في حوض البحر المتوسط.

وأشار إلى أن وزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليديسن" سيصل برفقة "أناستاسيادس" وسيلتقي نظيره الإسرائيلي "جابي أشكنازي".