نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بـ "كوفيد -19" في العالم انخفض في الفترة من 1 فبراير إلى 7 فبراير بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق.

وأصدرت الصحة العالمية، بيانًا نشرته عبر موقع الإلكتروني، قالت فيه: "للأسبوع الرابع على التوالي، انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها".

وسجل العالم، خلال الأسبوع الماضي، 3.153.426 حالة إصابة، بنسبة 17٪ أقل من الأسبوع السابق له، و88369 حالة وفاة للمرضى، بنسبة 10٪ أقل من الأسبوع السابق.

كما سجل العالم، حتى 7 فبراير، 105.429.382 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا، و2،302،614 حالة وفاة.

وشهد العالم، انخفاضَا كبيرًا في الإصابات في إفريقيا بنسبة 22٪ ، وفي أوروبا بنسبة 19٪، وكذلك في الأمريكتين بنسبة 17٪.

وانخفضت معدلات الوفيات في هذه المناطق على التوالي بنسبة 30٪ و13٪ و4٪. كما لوحظ انخفاض في معدل الوفيات في جنوب شرق آسيا بنسبة 21٪، وبنسبة 16% في شرق منطقة البحر المتوسط.

وفي الأمريكيتين أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص خلال أسبوع، وتوفي أكثر من 45 ألفا. وفي أوروبا زاد عدد الحالات بأكثر من 1.1 مليون والوفيات بأكثر من 33 ألفا. وفي جنوب شرق آسيا حدد الأطباء أكثر من 177 ألف حالة إصابة جديدة بعدوى "كوفيد -19"، فيما توفي أكثر من 2.5 ألف شخص.