نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تطلق عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت تركيا، صباح اليوم الأربعاء، عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويعد الصراع الكردي التركي هو نزاع مسلح بين تركيا والعديد من الجماعات الكردية التي تطالب بالانفصال عن تركيا بغية تأسيس دولة كردية مستقلة، أو الحصول على حكم ذاتي وعلى المزيد من الحقوق السياسية والثقافية للأكراد داخل الجمهورية التركية.

وبالرغم من أن الأكراد قاموا بهجمات مختلفة في عدة مناطق في تركيا، إلا أن النشاط الأساسي للأكراد هو في الجانب الجنوبي الشرقي من تركيا.