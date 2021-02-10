رابط تسجيل دخول تطبيق توكلنا برقم الهوية واستخراج تصريح الكتروني

تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الالكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث ظهر التطبيق مع زيادة جائحة كورونا، وأنه التطبيق المعتمد لدي وزارة الصحة، لاعطاء تصاريح التجول، وبمرور الأيام أصبح التطبيق اجباري علي الجميع سواء الوافدين أو المقيمين، وقد تم تطويره من مركز المعلومات الوطنية التابع للهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي لكن في الآونة الاخيرة كان هناك عطل في تطبيق توكلنا، وقد أعلنت ادارة التطبيق أنه قد حدث مشكلة تقنية، أدت الي انقطاع في الخدمة، وقد تم العمل سريعاً علي اصلاحها وعودة التطبيق كما كان.

طريقة تفعيل التطبيق بدون منصة ابشر

يمكن للوافدين الي المملكة الذين لايمتلكون حساب عبر أبشر، تفعيل تطبيق توكلنا ، ويتم ذلك، من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول عبر موقع منصة ابشر وسيطلب منكانشاء حساب مستخدم جديد

تدخل الي أبشر القائمة الرئيسية ثم تقوم باختيارحساب الأفراد،

وبعد ذلك قم باختيار تبويب خدمات بعدها اضغط على خدمات عامة

إدخال البيانات العامة الخاصة بك على الحساب

قم بعد ذلك بكتابة رقم الهاتف

قم بملء البيانات الخاصة بك والمطلوبة وهي رقم الهوية وكتابة تاريخ الميلاد ورقم الإقامة، ثم رقم الهاتف

قم بتسجيل دخول تطبيق توكلنا

خدمات تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا يقدم العديد من الخدمات للمواطنين في السعودية، وكذلك الأشخاص المقيمين داخلها والزائرين، حيث يساعدهم في الحصول التصاريح اللازمة داخل المملكة في اطار تطبيق الاجراءات الاحترازية.

تطبيق توكلنا يساعد يمكنمن خلاله تعديل العنوان الوطني.

أداء خدمة الجواز الصحي والتأكد من الحصول علي لقاح كورونا عبر توكلنا.

خدمات عرض المخالفة العامة. الترخيص والاستعلام عن المخالفات

تنبيهات تطبيق توكلنا TAWAKKLANA.

خدمة مواعيد الأحوال المدنية حيث يتم حجز المواعيد لخدمات السجل المدني

خدمة المحفظة الرقمية وهو تطبيق إلكتروني ينظم جميع الحركات المالية

مشاركة بطاقة الوضع الصحي بالنسبة للتابعين أو المكفولين

خدمات تقديم تصاريح العمرة للمواطنين والوافدين “تصاريح اعتمرنا”

خدمة الجوازات حيث يتم تفعيل خدمة جواز السفر الصحي للمسافرين من والي المملكة

عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية وهي تتيح للشخص القيام بالتعرف على مواعيد الجهات العدلية التي ترتبط بهويته

خدمة رعاية التابعين والمضيف وهي للاشخاص الذين لديهم أبناء وبنات يكونوا مكفولين أقل 15 سنة

تسجيل الدخول اليدوي للتجمع.

فحص فيروس كورونا.

خدمات إنشاء التجمعات.

خدمات لوحة البيانات.