منصة أوبن إيميس التعليمية للطلاب في الأردن وكيفية التسجيل بها

تعد منصة أوبن إيميس التعليمية من أهم المنصات المختارة من وزارة التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الحكومة ليتمكن الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية من متابعة دروسهم ومعرفة درجاتهم عن بعد دون الحاجة إلى النزول والتزاحم، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول تلك المنصة وكيفية التسجيل بها.

منصة أوبن إيميس التعليمية فوائد منصة أوبن إيميس:

قامت الحكومة في المملكة باعتماد تلك المنصة الجديدة معلنه عن الرابط الرسمي لها ليتمكن جميع الطلاب من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الرابع عشر من الدخول بكل سهولة على تلك المنصة والاشتراك بها.

تعمل تلك المنصة على توفير جميع الدروس والمحتوى التعليمي للطلاب حتى يتمكنوا من متابعة الفصول واستذكار الدروس أول بأول ،كما أعلنت الحكومة أنه يستم تنزيل درجات ونتائج الامتحانات لتلك المراجل التعليمية على تلك المنصة وذلك حرصاً على سلامة الطلاب وأولياء الأمور ومنعهم من النزول والتزاحم والتعرض لخطر الإصابة بفروس كورونا المستجد ونقله للآخرين.

من أهم مميزات تلك المنصة أنه يمكن لكل طالب أو ولى أمر الوصول إلى درجات الاختبارات بكل سهولة دون أى رسوم أو تعقيدات فكل ما تحتاجه هو الدخول على المنصة وامتلاك حساب تابع لك فيها مع وجود إنترنت للمتابعة وضمان التسجيل بنجاح.

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمنصة على الإنترنت.

قم بالضغط على إنشاء حساب.

أدخل أسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

قم بإدخال باقي البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب.

تأكد من أن جميع البيانات صحيحة ثم أضغط على تأكيد.

سيتم متابعة البيانات من قبل الموقع ثم تأكيد عملية التسجيل.

قم بالرجوع للصفحة الرئيسية ثم اضغط دخول بالاسم والرقم السري الذي سبق وأدخلته.

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خطوات التسجيل في المنصة: