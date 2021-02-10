طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100% BUBG UC خلال دقائق

طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100%، تعد لعبة ببجي من الألعاب الحديثة والقتالية إنتشرت بشكل كبير في أنحاء العالم خلال الأونة الأخيرة، يلعبها حوالي أكثر من 50 مليون شخص حول العالم، يمكن تحميلها لهاتف الأيفون والأندرويد وأيضاً أجهزة الكمبيوتر، في هذه اللعبة قد تحتاج إلى إضافة العديد من اللاعبين لإنجاز المهام بشكل جماعي، حيث يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة مجانية لشحن شدات ببجي موبايل، هي لا تختلف كثيراً عن لعبة فرى فاير أو فورت نايت، حيث هناك العديد من الطرق لشحن شدات ببجي مجاناً و بطريقة مضمونة 100% خلال دقائق، تابعونا للتعرف على طريقة شحن شدات ببجي بطريقة مجانية.

يبحث العديد من لاعبي ومحبي ببجي موبايل عن طرق مجانية لشحن الشدات مجاناً، وذلك للحصول على العديد من المزايا والإضافات التى يحتاج إليها اللاعب أثناء اللعب، وذلك دون دفع أموال أو التعرض لمواقع النصب التي يتعرض إليها اللاعب عند شحن الشدات، فهناك العديد من الطرق المجانية لشحن الشدات بشكل شرعي، فكل ما عليك إتباع الخطوات التالية للحصول على الشدات عن طريق ID.

أولاً قم بالدخول على موقع شحن شدات ببجي و إختيار الدولة التابع لها.

الضغط على زر الإنطلاق وإختيار الشدات المرغوب فيها.

الدخول باستخدام الاي دي الخاص باللاعب و إختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

الضغط على زر الدفع الموجود في أسفل الصفحة.

قم بتفعيل اللعبة وسوف تحصل على الشدات مباشرة.

تعد تلك الشدات عملة معدنية موجودة داخل اللعبة، يتم الحصول عليها بطرق مجانية عديدة، و يمكن الحصول عليها أيضاً من من خلال شرائها بمقابل مادي في الطرق المتداولة للحصول على شدات، ويمكن الحصول عليها مجاناً من خلال عدة طرق عليك إتباعها للحصول على الشدات مجاناً، حيث أن تلك الشدات تساعد اللاعب في الحصول على الملابس والأسلحة وجميع المميزات الموجودة داخل اللعبة و إنجاز المهام التي من الصعب الوصول إليها.

يمكن الحصول على الشدات مجاناً، عليك إتباع الخطوات التالية.

أولاً قم بفتح لعبة ببجي والبدء باللعب فيها فمن خلال اللعب، سوف يظهر لك إعلان قم بفتحه ولا تتجاهله وشاهد الفيديو حتى النهاية.

من خلال مشاهدتك الفيديو سوف تحصل على العديد من الشدات وبذلك سوف تقوم بجمع العديد من النقاط التي حصلت عليها أثناء مشاهدتك الفيديو، ثم قم باستبدالها بالشدات المجانية المراد الحصول عليها.