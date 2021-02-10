موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني

متى ينتهي الفصل الدراسي الثاني 1442، في هذا الوقت من العام يتساءل جميع المواطنين منهم الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس عن موعد انتهاء الترم الثاني، وذلك من أجل أن يتم معرفة بداية الإجازة الصيفية في هذا العام الحالي، وفي هذا المقال سوف نتعرف عن موعد إنتهاء الفصل الدراسي الثاني وأيضًا معرفة نتائج الامتحانات وموعد بداية الدراسة.

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالعمل على إطلاق تقويم دراسي لكافة الصفوف الدراسية وذلك من أجل أن يتم توضيح جميع المواعيد اللازمة للخطة التعليمية والدراسية وذلك سواء في بداية العام الدراسي ومواعيد الاختبارات الخاصة بالعام الدراسي وأيضًا مواعيد الاختبارات الخاصة بالعام الدراسي وذلك موعد إنتهاء العام الدراسي في نفس ذات العام.

التقويم الدراسي

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم جميع الإجازات الرسمية والمعتمدة في جميع الصفوف الدراسية المختلفة.

آلية الاختبارات النهائية 1442

كان قد أعلن وزير التعليم السعودي عن الآلية التي يتم من خلالها تحديد اختبارات العام الدراسي الحالي وخاصةً في نهاية هذا العام الحالي، وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم تقديم الدراسة بشكل أون لاين أو عن بعد، ويتم ذلك في ظل جميع الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المملكة العربية السعودية وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع المواطنين وأيضًا المقيمين، وكان قد أوضح وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم توفير جميع متطلبات أداء الاختبارات في هذا الحالي لجميع طلاب وأعضاء هيئة التدريس.

موعد بداية الإجازة العام الدراسي

كان قد تم تحديد التقويم الدراسي المعتمد من جانب وزارة التعليم السعودية وأيضًا الموعد الرسمي بميعاد الإجازة نهاية العام الدراسي والتي سوف تبدأ في يوم 22/1/1442 والذي يوافق 2/6/2021.