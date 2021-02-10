رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 لطلاب السعودية لحل الواجب وطريقة حل مشكلة كلمة المرور

بعد أن أصبح رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 هو أولى خيارات الروابط الإلكترونية لكافة الطلاب بالمملكة العربية السعودية في كافة مراحل التعليم بداية من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة وحتى الثانوية، يبحث جميع منسوبي التعليم عن رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 ليتسنى لهم تسجيل الدخول في منصة مدرستي وتفعيل كلمة المرور عبر توكلنا وتسجيل الحضور في الحصص الافتراضية للتعليم عن بعد أون لاين.

من خلال منصة مدرستي التعليمية يمكن لكافة طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول ومتابعة كافة المناهج والمقررات الدراسية عبر الفصول الافتراضية من خلال مايكروسوفت تيمز لاستكمال الدراسة افتراضيا كبديل عن التعليم بالمدارس، وتجدر الاشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد نجحت نجاحا مبهرا في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي في التعليم عن بعد من خلال تقنيات تعليمية تكنولوجية متطورة، وخلق بيئة افتراضية ناجحة ومميزة لكافة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ومنسوبي التعليمة كافةً.

يتم الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 من “هنا“.

أكتب في الخانات المخصصة كل من اسم الطالب وكود الطالب.

اضغط على تسجيل الدخول.

لحل مشكلة نسيت كلمة المرور في منصة مدرستي يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي السعودية الرسمي.

النقر على تسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني.

النقر على أيقونة التالي لتنتقل إلى صفحة إدخال كلمة المرور.

الضغط على نسيت كلمة المرور.

يتم الانتقال إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.

يتم ملء كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

يتم الحصول على رابط تفعيل على البريد الإلكتروني اضغط عليه حتى تتمكن من اعادة تعيين كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الجديدة على أن تكون مكونة من 8 عناصر منها حرف كبير وحرف صغير وأرقام.