أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أجواء شديدة البرودة في 16 محافظة

الأرصاد يحذر: أجواء شديدة البرودة في 16 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة على المناطق الجبلية، وتشكل الضباب على المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذماروالبيضاء.

وسيكون بارداً على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، حجة، المحويت، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.

كما توقع المركز تشكل الضباب أو الشابورة المائية أثناء ساعات المساء والصباح الباكر على سلسلة المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التدني في درجات الحرارة الصغرى خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً المزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد الشديدة.

ونبه المركز سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 2.5 في ذمار، 3.4 في عمران، 4.4 في صنعاء، 5.4 في السدة، 7.4 في إب، وتسع درجات في المحويت.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي صعدة : 5.8 ملم، ريمة : 5.6 ، السدة : 5 ، إب : 2.9 ، ذمار : 0.9 ، عمران : 0.2.