بحرا وجوا.. خروقات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق لبنان

أكد الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تسجيل خروقات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق مناطق البلاد.
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانا كشفت فيه عن الخروقات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي والأجواء والمياه اللبنانية.
وقالت قيادة الجيش في البيان إنه "بتاريخ 10 فبراير، ما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع".
وأضافت أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 9 فبراير ما بين الساعة 23.27 والساعة 23.29، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.
ولفتت إلى أنه تمم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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