وزير الجيش الإسرائيلي: لبنان سيدفع ثمنا باهظا في أي مواجهة مقبلة

هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، بأن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا اندلعت مواجهة في الجبهة الشمالية مع إسرائيل.

وقال جانتس في كلمة مسجلة خلال المراسم السنوية لإحياء الذكرى الـ 24 لـ "كارثة المروحيات" التي وقعت عام 1997، وفق القناة 7 العبرية: "إذا فتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنا باهظا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية".

وأضاف أن إسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران بالقرب من حدودها، محذرا حزب الله اللبناني من أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع لبنان من أن يصبح دولة إرهاب، وفق زعمه.