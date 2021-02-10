مظاهرات حاشدة في ميانمار للمطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي

استمرت المظاهرات الغاضبة في ميانمار ضد الانقلاب العسكري، في وقت رفعت فيه أجهزة الأمن حسمها ضدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

خرجت مظاهرات اليوم الأربعاء في مختلف مدن ميانمار، في يانجون وماندالاي، والعاصمة نايبيداو، ومركز ولاية كاياه مدينة لويكاو، بالإضافة إلى مدينة مياوادي.

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مطلع الأسبوع الماضي، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

ويطالب المحتجون بالإفراج عن رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونج سان سو تشي، وغيرها من الزعماء المعتقلين، واستئناف الحكومة المدنية التي تم إسقاطها خلال الانقلاب.

وتتواصل المظاهرات في ميانمار على الرغم من استخدام أجهزة الأمن أمس أساليب القوة لتفريق المحتجين، حيث يرفع المحتجون شعارات منددة بالإنقلاب، متوعدين قادته بمظاهرات مستمرة إلى أن يقوموا بتعديل الأوضاع والانسحاب من المشهد، الذي يقول محللون إنه سيؤثر على المكتسبات التي حققتها ميانمار خلال السنوات الماضية.