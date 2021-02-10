أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن وقوع اعتداء إرهابي جبان من الحوثيين استهدف مطار أبها الدولي.
ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.
واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
وقبل قليل، أعلن التحالف عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد التحالف على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي.
وخلال الأيام الأخيرة، كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.