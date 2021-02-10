سأواجه تحديات جديدة.. يادلين يقرر إنهاء عمله كرئيس في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي

قرر اللواء احتياط عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية سابقا، إنهاء عمله في معهد أبحاث الأمن القومي، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية. ونقلت الصحيفة عن يادلين قوله: "قررت إنهاء خدماتي بعد عقد من العمل كرئيس لمعهد دراسات الأمن القومي، وسأواجه تحديات جديدة".

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