خطوة مهمة.. الجامعة العربية تعلق على التشكيل الحكومي الجديد في السودان

رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واعتمدها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه الاثنين برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأثنى مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة على الروح الوطنية والشراكة التوافقية التي تحلت بها مختلف الأطياف السودانية لإتمام هذه الخطوة الهامة في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في البلاد، مجددًا التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمساندة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة السودانية في كل ما يدعم أمن السودان واستقراره وتعافيه الاقتصادي ونجاح عملية انتقاله السياسي.
وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة وجه بهذه المناسبة برقية إلى الدكتور عبد الله حمدوك لتهنئته على تشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه رسالة مماثلة إلى مريم الصادق المهدي بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية.
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