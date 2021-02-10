تحديث سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 اليوم الاربعاء 10 شباط 2021 باعلان من ارامكو

سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير بإعلان من ارامكو نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم ثقفني الاخباري حيث ستتولي شركة أرامكو للمواد البترولية مراجعة دورية شهر فبراير على أسعار الوقود والطاقة على مستوى كافة المحلات المتداولة بالأسواق السعودية المتخصصة فى بيع الوقود، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية اجدد اسعار البنزين المعدلة من قبل شركة أرامكو قبل تداولها فى الأسواق بدءً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11 فبراير 2021

سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021

كما هو معتاد على ان يكون مساء يوم العاشر من كل شهر ميلادي هو الموعد الرسمي لتطبيق مراجعة شركة أرامكو الدورية على أسعار الوقود والبنزين على مستوى كافة المحطات البنزينية، حيث كما جرت العادة يتم النظر على أسعار المواد البترولية ومنتجات الطاقة وفقاً لعوامل الحكومة لتعديل أسعار المنتجات الخاصة بالطاقة والمياه، على أن يتم تطبيق مراجعة تفصيلية على كافة اسعار البترولية سواء المحلية او العالمية، عليه تؤكد ارامكو على أنها تتولى مهمة اعلان تلك الأسعار مساء هذا اليوم العاشر من فبراير على أن تطبق جميع الاسعار بالتعديلات الجديد اعتباراً من صباح يوم الغد الخميس الموافق ميلادياً 11 فبراير، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم اجدد اسعار الوقود والطاقة محلياً قبل تطبيق مراجعة ارامكو.

اخر اسعار البنزين فى السعودية الآن

نتابع مع حضراتكم اجدد اسعار البنزين للوقود والطاقة محلياً على مستوى كافة الأسواق السعودية على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:- 1.62 ريال سعودي للتر

سعر بنزين 95:- 1.75 ريال سعودي للتر