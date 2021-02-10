sa رابط منصة مدرستي التعليمي 2021 وكيفية التعلم عن بعٌد وتحميل المناهج لجميع المراحل

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية madrasiti. Sa 1442 ،تسعي المملكة العربية السعودية الي أحداث تطوير هائل في كافة مناحي الحياة في المملكة وذلك في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ،ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بتطوير العملية التعليمية هذا العام وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين تم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني أون لاين، ونتيجة لذلك تم إطلاق عدد كبير من المنصات التعليمية الالكترونية ومن أهم هذه المنصات منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية madrasiti. Sa عبر تطبيق توكلنا

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا ،يمكن للطلاب حول المملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية وكل المعلمين زيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم في المملكة وذلك عقب تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات علي الهواتف المحمولة،ويمكن زيارة الموقع يوميا من الساعة السادسة صباحا حتي المساء لتلقي الدروس بشكل إلكتروني وتقديم الواجبات للمعلمين ولم تكتفي خدمات الموقع علي ذلك فقط بل يمكن الإستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية من خلال منصة مدرستي

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة madrasiti .sa عبر تطبيق توكلنا

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية madrasiti. Sa عبر تطبيق توكلنا، يمكن الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة من خلال إتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات علي الهواتف المحمولة.

تثبيت التطبيق علي الهاتف.

أدخل علي منصة مدرستي.

أدخل رقم الهوية الوطنية بصورة واضحة.