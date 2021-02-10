يكون سؤال متي ينزل حساب المواطن من الأسئلة البارزة التي يفكر بها، الكثير من المواطنين المستفيدين من حساب المواطن 1442، حيث أن الحكومة في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن البدء في الاستعداد، والتجهيز، من أجل وضع الكثير من المبالغ المالية في حسابات المواطنين المسجلة في البنوك السعودية، وبالأخص عندما اعتاد الكثير من المواطنين صرف المستحقات المالية في أول عشرة أيام من كل شهر ميلادي.

متي ينزل حساب المواطن

يتساءل المواطنون بشأن مواعيد نزول الأموال الخاصة بحساب المواطن، ولهذا قامت الحكومة السعودية بالإجابة عن هذا السؤال بأن صرف جميع الدفعات سوف يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث تدخل جميع المبالغ في حسابات المواطنين، وهذا يعني أن حساب المواطن لهذا الشهر سيكون في يوم الأربعاء، الذي يوافق تاريخ 10 من فبراير 2021 / 28 من جمادى الآخر 1442.

شروط الاستفادة من حساب المواطن

أوضحت الحكومة السعودية بعض الشروط، التي يجب توفرها من أجل الاستفادة من نظام حساب المواطن، حيث أن وزارة التنمية والموارد أطلقت النظام عام 2017 ميلادياً، وكان الهدف من هذا النظام، هو تقديم العون والمساعدة إلى المواطنين ذات الدخل المتوسط أو الضعيف، إلى جانب استفادة الأرامل والمطلقات من هذا النظام، حتى يستطيعوا توفير جميع احتياجاتهم الأساسية وحتى يضمنوا الحصول على حياة كريمة، وتتمثل الشروط في الآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم صاحب جنسية سعودية.

يشترط على المتقدم، أن يكون مقيم بشكل كامل بالمملكة خلال وقت التقديم للنظام.

يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري للشخص، عن 10000 ريال سعودي.

وفرت الحكومة السعودية إلى المواطن الغير متزوج الاستفادة من هذا البرنامج، كما أتاحت إلى النساء الأرامل أو المطلقات إمكانية التقديم، حتى يتمكنوا من توفير متطلباتهم الأساسية.

يجب توافر بعض الوثائق والمستندات، التي تتمثل في “بطاقة الهوية الوطنية، كرت العائلة، صورة من عقد الإيجار، أو فاتورة الكهرباء”.

من ضمن الشروط عند تقديم عقد الإيجار، أن يكون الاسم الموجود في فاتورة الكهرباء، هو اسم الشخص المتقدم.

إذا توفرت جميع الشروط والمستندات المطلوبة، يستطيع المواطن الحصول على الاستفادة من البرنامج.

قدمنا إليكم في مقال متي ينزل حساب المواطن مواعيد نزول مرتبات حساب المواطن في حساب المستفيدين، كما قدمنا إليكم الشروط الضرورية اللازمة من أجل الاستفادة بالبرنامج، الذي وفرته الحكومة السعودية من أجل مساعدة المواطنين للعيش حياة كريمة.