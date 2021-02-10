يحتاج الكثير من الأفراد إلى إجابة سؤال متي يفتح الطيران للسعودية حيث صدر قرار من الطيران السعودي، برفع تعليق الرحلات الجوية التي تم إيقافها من شهر سبتمبر من العام السابق، حيث جاء قرار الإغلاق بسبب انتشار جائحة كورونا، ولكن قررت الحكومة السعودية فتح الرحلات الدولية بشكل نهائي من شهر يناير.

متي يفتح الطيران للسعودية

تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات إلى المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات هو خدمة الطيران الدولي، التي حصلت على الكثير من التطوير والنجوم، إلى جانب أن الشركة عضو من أعضاء النقل الجوي بالاتحاد، ويكون هناك الكثير من المطارات المميزة الموجودة في السعودية، حيث مطار الملك خالد الموجود في مدينة الرياض، ومطار الملك فهد الموجود في مدينة الدمام.

فإن الطيران الدولي يتصل بالكثير من الجهات في جميع قارات العالم فكل ثلاثة دقائق تقلع طائرة من أحد مطارات السعودية، ولكن عند انتشار فيروس كورونا المستجد، تم إغلاق المطارات في الكثير من البلدان، سواء بلدان عربية أو غربية، ومن ضمنها السعودية، التي قررت إيقاف كافة الرحلات الجوية بها، وإغلاق الحدود.

إجراءات السلامة للدخول إلى السعودية

هناك بعض الإجراءات والأمور التي يجب اتخاذها قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في:

أن يعزل المسافر إلى الأراضي السعودية نفسه، لفترة لا تقل عن 14 يوم، أو أسبوعين، وذلك يتم احتسابه من اليوم الذي يدخل فيه إلى السعودية.

يشترط إجراء المسافر إلى السعودية الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، أثناء الفترة المحددة للعزل وذلك حتى يتم التأكد من إنه خالي من كافة الأمراض ويتم تكرار الفحص مرة أخرى كل 5 أيام.

كما يشترط الطيران السعودي إلغاء الشخص تذكرته، أو تأخيرها لوقت آخر إن وجد أنه يعاني من السعال وارتفاع في درجة حرارته، وهذا حتى لا يخالط من حوله إذا كان مصاب بفيروس كورونا.

يجب على المسافر إلى أراضي السعودية أن يحافظ على وجود مسافة كافية بينه وبين الآخرين، إلى جانب الابتعاد عن لمس أنفه وفمه وغسل يديه وتعقيمها بشكل مستمر، تحسباً التقاط الفيروس من أي مكان.

يشترط ارتداء الكمامات لجميع المسافرين إلى السعودية، وذلك للحماية من الفيروس.

كما يجب على الشخص المسافر للسعودية أخذ عبوة من المعقمات لا تتخطى حجم 350 مليمتر، ويتم فحصها.

أجبنا في هذا المقال عن سؤال متي يفتح الطيران للسعودية الذي يراود الكثير من الأفراد، حيث أن فتح الطيران من وإلى السعودية بدأ من شهر يناير، ولكن يجب على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات، للحفاظ على صحته، وصحة الأفراد من حوله.