حساب المواطن 2021 إيداع دعم دفعة شهر فبراير مليار و 900 مليون ريال

حساب المواطن تم إيداع اليوم الأربعاء من برنامج حساب المواطن أكثر من مليار و900 مليون ريال سعودي؛ تم تخصيصه لدعم شهر فبراير عام 2021 للمستفيدين الذين قد أكتمل طلباتهم، وقد بلغ عدد المستحقين المستوفين كاملي معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين احصائية 10.7 مليون مستفيد، وقد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ حتى يصبح إجمالي ما الدفعة للبرنامـج للمستفيدين منذ انطلاق المبادرة أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة.
حيث قام سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج المواطن بالتوضيح، أن أكثر من 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة التاسعة والثلاثون، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، وعدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة من أسر ذوي الدخل المتوسط وكاملين المعايير، وقد شكلوا نسبة 92%، وقد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستحق.تعديلات حساب المواطن الجديدة
- تضمنت التعديلات أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق حتى يتم احتسابه فعلياً لكل متقدم بمقدار متغير.
- من ضمن التعديلات المُضافة الجديدة إلزام الأفراد المستقلين أضافه ما يتم إثباته من استقلالية المسكن وذلك لكل فرد قد تم سن 18 عام أو أزيد.
- يتم رفع صك ملكية مسكن أو عقد إيجار موحد من منصة إيجار أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أيضاً احد المعاهد أو الكليات العسكرية وذلك كشرط أساسي.
- يتم استمرار الدعم في حالة رفع هذه المستندات.
- يجب أن يكونوا من حاملي بطاقات التنقل.
- أن يكون سعودي الجنسية كما يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين.
- أن يكون المستفيد داخل المملكة بشكل دائم لأكثر من 3 شهور متتالية خلال السنة الماضية.
- يتم تحديد مبلغ الدعم حسب دخل الأسرة ووفقاً لما يقرره برنامج حساب المواطن السعودي.
- عدم تواجد المستفيد في أي دور إيواء حكومية أو السجون.
يتم الموافقة على طلبات حساب المواطن للمطلقات والأرامل ومعها أطفال أو بدون أطفال وإيداع الطلبات الخاصة بهم في الحسابات البنكية والشخصية الخاصة بهم وذلك بعد اكتمال الشروط المطلوبة من قِبل الجهات المختصة مثل صك الإعالة أو صك الولاية وصك حصر الوراثة بالنسبة للأرامل بالإضافة إلي أثبات الاحتضان الخاص بوزارة العمل السعودية ويشترط أن تكون من المملكة العربية السعودية و سعودية الجنسية.
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حساب المواطن تم إيداع اليوم الأربعاء من برنامج حساب المواطن أكثر من مليار و900 مليون ريال سعودي؛ تم تخصيصه لدعم شهر فبراير عام 2021 للمستفيدين الذين قد أكتمل طلباتهم، وقد بلغ عدد المستحقين المستوفين كاملي معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين احصائية 10.7 مليون مستفيد، وقد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ حتى يصبح إجمالي ما الدفعة للبرنامـج للمستفيدين منذ انطلاق المبادرة أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة.
حيث قام سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج المواطن بالتوضيح، أن أكثر من 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة التاسعة والثلاثون، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، وعدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة من أسر ذوي الدخل المتوسط وكاملين المعايير، وقد شكلوا نسبة 92%، وقد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستحق.تعديلات حساب المواطن الجديدة
- تضمنت التعديلات أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق حتى يتم احتسابه فعلياً لكل متقدم بمقدار متغير.
- من ضمن التعديلات المُضافة الجديدة إلزام الأفراد المستقلين أضافه ما يتم إثباته من استقلالية المسكن وذلك لكل فرد قد تم سن 18 عام أو أزيد.
- يتم رفع صك ملكية مسكن أو عقد إيجار موحد من منصة إيجار أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أيضاً احد المعاهد أو الكليات العسكرية وذلك كشرط أساسي.
- يتم استمرار الدعم في حالة رفع هذه المستندات.
- يجب أن يكونوا من حاملي بطاقات التنقل.
- أن يكون سعودي الجنسية كما يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين.
- أن يكون المستفيد داخل المملكة بشكل دائم لأكثر من 3 شهور متتالية خلال السنة الماضية.
- يتم تحديد مبلغ الدعم حسب دخل الأسرة ووفقاً لما يقرره برنامج حساب المواطن السعودي.
- عدم تواجد المستفيد في أي دور إيواء حكومية أو السجون.
يتم الموافقة على طلبات حساب المواطن للمطلقات والأرامل ومعها أطفال أو بدون أطفال وإيداع الطلبات الخاصة بهم في الحسابات البنكية والشخصية الخاصة بهم وذلك بعد اكتمال الشروط المطلوبة من قِبل الجهات المختصة مثل صك الإعالة أو صك الولاية وصك حصر الوراثة بالنسبة للأرامل بالإضافة إلي أثبات الاحتضان الخاص بوزارة العمل السعودية ويشترط أن تكون من المملكة العربية السعودية و سعودية الجنسية.
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