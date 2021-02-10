مسبار الامل : موعد إطلاق ووصول مسبار الأمل

إن مسبار الامل الإماراتي من ضمن المسبارات التي تم إطلاقها إلى كوكب المريخ لاكتشافه، ولقد أطلق المسبار بعام 2020 كخامس مسبار على مستوى العالم لاكتشاف المريخ، وهذا رغبة من المؤسسين في اكتشاف بعض الحقائق الخاصة بالكوكب، ولقد تم مشاهدة إطلاق المسبار ببث مباشر على القنوات الإماراتية والعربية، والمهام التي يهدف إليها المسبار تجعله الأول من نوعه، ومع وصول المسبار إلى المريخ يتبادر للذهن العديد من الأسئلة.

مسبار الامل

توجد مجموعة حقائق عن مسبار الامل تتعرف عليها معنا، نظراً لأن هذا المسبار من المسبارات المميزة للغاية كما أن المهام التي يهدف إلى تحقيقها تجعله الأول من نوعه، والجدير ذكره عن المسبار هو أنه لا يوجد أي رائد فضاء عليه، كما أنه لن يرسوا على سطح كوكب المريخ، ولن يتم إعادته لكوكب الأرض مرة أخرى، ومهمة المسبار تتلخص في كشف خبايا كوكب المريخ، وقد يستمر المسبار في مهمته لمدة سنة مريخية أخرى أي لمدة 2 عام أرضى ليصبح إجمالي أيامه في الكشف عن الكوكب 1374 يوم إذا تم تمديد العام المريخي الإضافي.

ولقد راعي فريق عمل المسبار أثناء تصميمه كل التحديات التي يمكنها أن تواجهه نظراً لأن الفضاء دوما يحمل مفاجآت غير سارة إلى المسبارات.

وبعد نجاح مسبار الأمل في الوصول للمريخ يضع الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً من حيث الرحلات للمريخ، وإذا حقق أهدافه يكون وضعها بالمركز الأول.

موعد إطلاق ووصول مسبار الأمل

سيكون موقع المسبار فوق دائرة الاستواء المريخية بمظهر غير مسبوق أبدا، وهذا لكي تتمكن الأدوات العلمية من تأدية مهماتها كما يفترض أن يكون.

لقد تم إطلاق المسبار بنجاح يوم 20/7/2020، وعند وصوله إلى الكوكب الأحمر سوف يقوم بتقديم دراسة كاملة وشاملة عن طبقات غلاف الكوكب، وكان من المقرر وصول المسبار إلى المريخ يوم 9/2/2021 ليأتي هذا الإنجاز تماشيا مع التاريخ ال50 على تأسيس الإمارات.

ولقد تم تكليف مؤسسة محمد بن راشد الخاصة بالفضاء بواسطة الحكومة الإماراتية بتنفيذ وإدارة كل مراحل مشروع الأمل، وفي ذات الوقت يقع المشروع تحت إشراف وكالة الإمارات للفضاء.

مسبار الامل الإماراتي أحد المشاريع المهمة التي أطلقتها دولة الإمارات بعام 2020 من أجل اكتشاف المريخ، والجدير بالذكر أن هذا المشروع هو الأول عربيا والخامس عالمياً ليضع بذلك الوطن العربي كله موضع تميز بين جميع دول العالم الأخرى.