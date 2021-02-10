أخبار اليمن : العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب 6 مواطنين بقصف سعودي على صعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 179 خرقاً بينها زحف في حيس وغارة لطائرة حربية على قرية الكوعي بمديرية الدريهمي، و15 خرقاً بقصف مدفعي و123 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
ومن بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وقرب شارع الـ50 غارة لطائرة تجسسية على الفازة، وتحليق 15 طائرة حربية في أجواء الحديدة وحيس والدريهمي والفازة والجاح وسبع طائرات تجسسية في أجواء والفازة والتحيتا والجبلية.
وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
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